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Забарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

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Илья остается самым дорогим украинцем в Англии

Забарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Снова несколько подорожал защитник "Борнмута" Илья Забарный. Его цена повысилась с 38 до 40 млн евро. Илья остается самым дорогим украинцем в Англии.

А вот кто в минусе – это защитник "Арсенала" Александр Зинченко, цена на которого упала еще на 8 млн евро и сейчас составляет 22 млн.

Ценники на Егора Ярмолюка (12 млн), Виталия Миколенко (28 млн) и Михаила Мудрика (30 млн) не претерпели изменений.

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Украинцы в АПЛ:

  • Илья Забарный ("Борнмут", + 2 миллиона евро, 40 млн);
  • Михаил Мудрик ("Челси", + 0 млн, 30 млн);
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
  • Александр Зинченко ("Арсенал", + 0 млн, 22 млн);
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +0 млн, 12 млн).
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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Артем Ярмоленко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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