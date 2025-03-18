Забарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Илья остается самым дорогим украинцем в Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Снова несколько подорожал защитник "Борнмута" Илья Забарный. Его цена повысилась с 38 до 40 млн евро. Илья остается самым дорогим украинцем в Англии.
А вот кто в минусе – это защитник "Арсенала" Александр Зинченко, цена на которого упала еще на 8 млн евро и сейчас составляет 22 млн.
Ценники на Егора Ярмолюка (12 млн), Виталия Миколенко (28 млн) и Михаила Мудрика (30 млн) не претерпели изменений.
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Украинцы в АПЛ:
- Илья Забарный ("Борнмут", + 2 миллиона евро, 40 млн);
- Михаил Мудрик ("Челси", + 0 млн, 30 млн);
- Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
- Александр Зинченко ("Арсенал", + 0 млн, 22 млн);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +0 млн, 12 млн).
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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