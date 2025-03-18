Забарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ . Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Снова несколько подорожал защитник "Борнмута" Илья Забарный. Его цена повысилась с 38 до 40 млн евро. Илья остается самым дорогим украинцем в Англии.

А вот кто в минусе – это защитник "Арсенала" Александр Зинченко, цена на которого упала еще на 8 млн евро и сейчас составляет 22 млн.

Ценники на Егора Ярмолюка (12 млн), Виталия Миколенко (28 млн) и Михаила Мудрика (30 млн) не претерпели изменений.

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Украинцы в АПЛ: