Сабо - о допинге Мудрика: Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной
Пока что свежих новостей про допинг-скандал нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о допинг-скандале украиснкого вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"О Мудрике не будем говорить, нам мало известно о том, что там произошло, и как допинг попал в организм. Пишут, что ему подсыпали или уколы какие-то делали. Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной", - сказал Сабо.
Напомним, что о том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно в середине декабря. Сейчас Михаил ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.
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