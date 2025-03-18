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Сабо - о допинге Мудрика: Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной

Наши за границей
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Сабо - о допинге Мудрика: Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о допинг-скандале украиснкого вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"О Мудрике не будем говорить, нам мало известно о том, что там произошло, и как допинг попал в организм. Пишут, что ему подсыпали или уколы какие-то делали. Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной", - сказал Сабо.

Напомним, что о том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно в середине декабря. Сейчас Михаил ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.

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Йожеф Сабо Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 20:55
Скоростной поезд "Миша Мельдоний"отправляецца с двадцать пятого пути в депо на капитальный ремонт...
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Комментарии 3
avatar
Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 20:55
Скоростной поезд "Миша Мельдоний"отправляецца с двадцать пятого пути в депо на капитальный ремонт...
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0
0
Goodwin95 (Киев)
18.03.2025 в 19:46
Где он прогрессирует, в тренажерном зале?
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1
alex.belogubko (одесса)
18.03.2025 в 19:39
Брагару заменит Мудрика в сборной тоже скоростной и старается
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