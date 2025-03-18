Сабо - о допинге Мудрика: Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной

Экс-игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями о допинг-скандале украиснкого вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"О Мудрике не будем говорить, нам мало известно о том, что там произошло, и как допинг попал в организм. Пишут, что ему подсыпали или уколы какие-то делали. Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной", - сказал Сабо.

Напомним, что о том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно в середине декабря. Сейчас Михаил ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.