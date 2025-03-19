Ван Леувен: Объяснил Русину, что он должен играть вингера. Он не соглашался

Наставник "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен ответил на вопрос об арендованном у "Сандерленда" нападающем "Хайдука" Назарии Русине, который ранее выступал под его руководством в "Заре".

"В начале нашей совместной работы Назарий видел себя форвардом, говорил: "Я центральный нападающий, и все". Я объяснил ему, что с его навыками, скоростью он должен играть вингера, для него это будет более эффективно.

Он не соглашался сначала, до сих пор держал в голове мысль, что его позиция - центрфорвард. Он хотел забивать мячи. Я говорил ему то же, что и Мистер Луческу: "Ты не девятка, ты должен реализовывать себя на позиции вингера" - "Нет, я девятка".

Плюс-минус мне удалось его переубедить через некоторый период. Он осознал свои сильные стороны, и команда начала его так же понимать - скорость и умение мгновенно принимать решения, находясь перед чужими воротами.

Вместе с тем, на флангах он выполнял великолепную защитную работу и очень спрогрессировал. Он завершил чемпионат с 13 или 14 голами - замечательный сезон.

Он такая типичная личность с запада Украины: любит тяжело работать, упрямый и очень верит в себя. Нам удалось залезть в его душу - не только мне, но и другим тренерам, - дать понять Русину, как он может достичь высокого уровня.

В конце концов, он получил дебютный вызов в национальную сборную и имел возможность потренироваться с командой. Он очень тяжело работал и сильно спрогрессировал. Даже сейчас в "Сандерленде", когда его ставили нападающим, он сказал: "Нет, я вингер". Мы достигли того, что он понял свои сильные стороны.

Я говорил с ним. Однажды я ездил на его матч в Сандерленд - на Кубок против "Ньюкасла". Он пригласил меня, я прилетел из Амстердама.

Я на контакте со своими бывшими игроками, они благодарны за то, как я помог им, как готовил. Так же у меня с игроками из "Маккаби" Тель-Авив или из Казахстана. Они часто спрашивают совет о следующем шаге в карьере.