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Раньери - о Довбике: Он очень застенчивый парень, которому нужно понимание

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Немного о характере Артема

Раньери - о Довбике: Он очень застенчивый парень, которому нужно понимание

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем Артеме Довбике после его гола в ворота "Кальяри" (1:0).

"Мне понравилось, что болельщики его поддержали, а товарищи по команде бросились его обнимать после его последнего гола.

Он очень застенчивый парень, которому нужна ласка и понимание от всех нас", - цитирует Раньери Sky Sport Italia.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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