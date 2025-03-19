Раньери - о Довбике: Он очень застенчивый парень, которому нужно понимание

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем Артеме Довбике после его гола в ворота "Кальяри" (1:0).

"Мне понравилось, что болельщики его поддержали, а товарищи по команде бросились его обнимать после его последнего гола.

Он очень застенчивый парень, которому нужна ласка и понимание от всех нас", - цитирует Раньери Sky Sport Italia.