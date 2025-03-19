"Видел в интернете". Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити
Пока другие приоритеты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на позицию основного вратаря "Манчестер Сити" в случае ухода Эдерсона.
- Соответствуют ли действительности слухи о твоем переходе в "Манчестер Сити"?
- Не знаю, я так же, как и вы это видел в интернете. Сейчас полностью сфокусирован на сборной, потом на "Бенфике". Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, кубка, а все остальное надо отложить на потом, - ответил Трубин.
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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