"Видел в интернете". Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на позицию основного вратаря "Манчестер Сити" в случае ухода Эдерсона.

- Соответствуют ли действительности слухи о твоем переходе в "Манчестер Сити"? - Не знаю, я так же, как и вы это видел в интернете. Сейчас полностью сфокусирован на сборной, потом на "Бенфике". Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, кубка, а все остальное надо отложить на потом, - ответил Трубин.

Читайте такжеТрубин описал свои эмоции от пребывания в лагере главной команды страны