  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Видел в интернете". Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити
В тренде

"Видел в интернете". Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити

Наши за границей

Пока другие приоритеты

"Видел в интернете". Трубин отреагировал на интерес со стороны Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на позицию основного вратаря "Манчестер Сити" в случае ухода Эдерсона.

- Соответствуют ли действительности слухи о твоем переходе в "Манчестер Сити"?

- Не знаю, я так же, как и вы это видел в интернете. Сейчас полностью сфокусирован на сборной, потом на "Бенфике". Потому что впереди важный отрезок чемпионатов, кубка, а все остальное надо отложить на потом, - ответил Трубин.

Читайте такжеТрубин описал свои эмоции от пребывания в лагере главной команды страны

По теме
yellow-arrow
Смоляков и компания. Как обстоят дела у украинцев на земле Голливуда?
yellow-arrow
Раньери - о Довбике: Он очень застенчивый парень, которому нужно понимание
yellow-arrow
Ван Леувен: Объяснил Русину, что он должен играть вингера. Он не соглашался
Бенфика (Лиссабон) Манчестер Сити трансфер Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости