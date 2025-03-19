Скрипник: Довбик принял правильное решение, что сменил чемпионат
Высказался не только об Артеме
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Украинский специалист Виктор Скрипник ответил на вопрос, кто ему нравится среди игроков сборной Украины.
"Много таких. В одном матче команду за собой может повести Ярмоленко, в другом - Зинченко, который забивал решающие голы за сборную. В свое время таким был Малиновский. Радует, что сейчас Яремчук начал забивать за "Олимпиакос".
Тот же Довбик. Мне кажется, Артем принял правильное решение, что сменил чемпионат. Да, в Серии А ему сложнее, но мячи свои он забивает. Судаков может забить практически с любой позиции.
В сборной Украины есть люди, которые могут решить эпизод. Также у нас приличная оборона - тот же Забарный, Миколенко. Эти люди играют в лучшей лиге мира. Теперь главное, чтобы они вместе хорошо функционировали - и оборона, и полузащита, и атака", - отметил Скрипник.
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