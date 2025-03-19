  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский экс-кипер Шахтера трудоустроился в Казахстане
В тренде

Украинский экс-кипер Шахтера трудоустроился в Казахстане

Наши за границей
Обновлено

Алексей Шевченко нашел  себе новый клуб

Украинский экс-кипер Шахтера трудоустроился в Казахстане

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

33-летний украинский экс-кипер "Шахтера" Алексей Шевченко нашел себе новый клуб.

Читайте такжеГолкипер Алексей Шевченко – о Романе Григорчуке: Он такой и есть – диктатор

Футболист подписал контракт с казахстанским клубом Окжетпес", который выступает в высшей лиге.

Соглашение сторон рассчитано до конца 2025 года.

Последней командой игрока была польская "Заглембле" Сосновец, с которой он прекратил сотрудничество летом 2024 года.

Кроме "Шахтера" в Украине Алексей также представлял цвета таких клубов: "Заря", "Карпаты", "Металлург" Запорожья, "Говерла" и "Черноморец".

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Динамо перебрался из чемпионата Казахстана в чемпионат Молдовы
yellow-arrow
Николини: Критика Довбика обусловлена тем фактором, что возможно за него заплатили очень много
yellow-arrow
Все должны быть довольны. Сити придумал схему с Трубиным, Эдерсоном и Бенфикой
Алексей Шевченко Окжетпес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости