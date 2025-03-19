Украинский экс-кипер Шахтера трудоустроился в Казахстане

33-летний украинский экс-кипер "Шахтера" Алексей Шевченко нашел себе новый клуб.

Футболист подписал контракт с казахстанским клубом Окжетпес", который выступает в высшей лиге.

Соглашение сторон рассчитано до конца 2025 года.

Последней командой игрока была польская "Заглембле" Сосновец, с которой он прекратил сотрудничество летом 2024 года.

Кроме "Шахтера" в Украине Алексей также представлял цвета таких клубов: "Заря", "Карпаты", "Металлург" Запорожья, "Говерла" и "Черноморец".