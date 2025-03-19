Все должны быть довольны. Сити придумал схему с Трубиным, Эдерсоном и Бенфикой
Получит свой процент и Шахтер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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По информации TecoSLB, "Сити" может обменять на украинца своего нынешнего первого номера Эдерсона, который в этом сезоне показывает не самую надежную игру.
Также в этом варианте "горожане" готовы доплатить 25 млн евро.
Также свой процент получит от этого перехода и "Шахтер", который составит 40% от прибыли со следующей перепродажи вратаря, то есть примерно 6 млн евро.
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Напомним, что именно из "Бенфики" Эдерсон перешел в "Сити" в 2017 году за 40 миллионов евро.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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