Николини: Критика Довбика обусловлена тем фактором, что возможно за него заплатили очень много

Бывший ассистент спортивного директора донецкого "Шахтера" Карло Николини высказался о перспективах Артема Довбика в " Роме ".

"Артем — отличный игрок, он показал это в Украине, затем в Испании, а теперь в Италии он все еще забил 15 голов. Я думаю, что критика, которую часть римских болельщиков направляет на него, обусловлена ​​двумя факторами. Во-первых, потому что, возможно, за него заплатили слишком много, и эта цена давит на ожидания всех. Также у "Ромы" в этом году были некоторые внутренние перипетии, поскольку сменилось несколько тренеров, а команда начала нормально работать во второй половине этого сезона. Это повлияло на его игру.

К этому следует добавить, что динамика семейных отношений имеет огромное влияние: поверьте мне, знающему Украину, эту страну, этих людей, для них тяжело осознавать, что их семья там, и просыпаться каждое утро с надеждой, что никто из близких не погиб из-за войны.

Я думаю, у Артема будет прорыв, в Европе мало таких нападающих. Он сменил три страны за три года, но еще в "Днепре" он самостоятельно тянул атаку, боролся со всеми. Не думаю, что он вдруг потерял эти качества. Он носит совсем другой характер, чем тот, что иногда демонстрировал в Риме. Это просто прошедший период. Дайте ему доверие – и вы все увидите", – сказал Николини.