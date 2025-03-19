Воспитанник Динамо перебрался из чемпионата Казахстана в чемпионат Молдовы
Алексей Щебетун подписал контракт с Зимбру
zimbru.md
Воспитанник "
Соглашение сторон рассчитано до конца календарного 2026 года.
Последним клубом Щебетуна был казахский "Кызылжар", за который он провел 25 матчей, в которых он забил 3 гола, и отдал 1 ассист.
В Украине Алексей успел поиграть за такие клубы как "Сталь" (Каменское), "Металлург" (Запорожье), "Авангард" (Краматорск) и "Оболонь". Также в активе украинского форварда выступления за белорусский "Луч" и литовский "Шауляй".
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Источник:ФК Зімбру
Опубликовал: Михаил Черныш
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