Воспитанник Динамо перебрался из чемпионата Казахстана в чемпионат Молдовы

Воспитанник " Динамо ", 26-летний форвард Алексей Щебетун подписал контракт с молдавским "Зимбру".

Соглашение сторон рассчитано до конца календарного 2026 года.

Последним клубом Щебетуна был казахский "Кызылжар", за который он провел 25 матчей, в которых он забил 3 гола, и отдал 1 ассист.

В Украине Алексей успел поиграть за такие клубы как "Сталь" (Каменское), "Металлург" (Запорожье), "Авангард" (Краматорск) и "Оболонь". Также в активе украинского форварда выступления за белорусский "Луч" и литовский "Шауляй".