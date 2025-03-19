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Воспитанник Динамо перебрался из чемпионата Казахстана в чемпионат Молдовы

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Алексей Щебетун подписал контракт с Зимбру

Воспитанник Динамо перебрался из чемпионата Казахстана в чемпионат Молдовы

zimbru.md

Новина українською

Воспитанник "Динамо", 26-летний форвард Алексей Щебетун подписал контракт с молдавским "Зимбру".

Соглашение сторон рассчитано до конца календарного 2026 года.

Последним клубом Щебетуна был казахский "Кызылжар", за который он провел 25 матчей, в которых он забил 3 гола, и отдал 1 ассист.

В Украине Алексей успел поиграть за такие клубы как "Сталь" (Каменское), "Металлург" (Запорожье), "Авангард" (Краматорск) и "Оболонь". Также в активе украинского форварда выступления за белорусский "Луч" и литовский "Шауляй".

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Зимбру (Кишинев) Алексей Щебетун
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Источник:
ФК Зімбру
Опубликовал: Михаил Черныш
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