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Действующий чемпион Германии может подписать Мудрика летом

Наши за границей

Однако есть одно условие

Действующий чемпион Германии может подписать Мудрика летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Действующий чемпион немецкой Бундеслиги рассматривает вариант с подписанием Михаила Мудрика этим летом.

Как сообщает издание Fichajes, 24-летний украинский вингер может сменить команду в ближайшее трансферное окно, если ему удастся избежать длительной дисквалификации из-за проблем с допингом. В услугах талантливого игрока заинтересован леверкузенский "Байер".

Руководство "синих" не собирается продавать футболиста, однако готово отпустить украинца в аренду. Главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо одобрил его возможный переход, поскольку он убежден в том, что он может стать ключевым игроком в его команде. Переговоры между клубами могут активизироваться в ближайшие недели.

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Напомним, что нынешний контракт Мудрика с "Челси" действует до конца июня 2031 года.

В этом сезоне Михаил Мудрик успел принять участие в 15 матчах за "Челси" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 5 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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