Действующий чемпион Германии может подписать Мудрика летом
Однако есть одно условие
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующий чемпион немецкой Бундеслиги рассматривает вариант с подписанием Михаила Мудрика этим летом.
Как сообщает издание Fichajes, 24-летний украинский вингер может сменить команду в ближайшее трансферное окно, если ему удастся избежать длительной дисквалификации из-за проблем с допингом. В услугах талантливого игрока заинтересован леверкузенский "Байер".
Руководство "синих" не собирается продавать футболиста, однако готово отпустить украинца в аренду. Главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо одобрил его возможный переход, поскольку он убежден в том, что он может стать ключевым игроком в его команде. Переговоры между клубами могут активизироваться в ближайшие недели.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что нынешний контракт Мудрика с "Челси" действует до конца июня 2031 года.
В этом сезоне Михаил Мудрик успел принять участие в 15 матчах за "Челси" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 5 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Все должны быть довольны. Сити придумал схему с Трубиным, Эдерсоном и Бенфикой
- В этом столетии таковых было только трое. Довбик вошел в историю Ромы
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех