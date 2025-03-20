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Экс-тренер Шахтера: Именно я привел Де Дзерби в Украину

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"Все пошло кувырком" (с)

Экс-тренер Шахтера: Именно я привел Де Дзерби в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер по физической подготовке и ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини вспомнил о своем периоде работы в донецком клубе.

"Президент хорошо меня знал, понимал, какие у меня были знания о клубе, игроках, философии команды, и доверил мне задачу найти нового тренера.

Именно я привел Де Дзерби в Украину. Жаль, что он не смог завершить тот сезон, ведь через несколько месяцев началось российское вторжение, и все пошло кувырком.

Я остаюсь очень привязанным к украинскому футболу. В "Шахтере" мы привели около сорока бразильцев, и почти все они проявили себя. Нельзя забывать и таких мастеров, как Мхитарян, который до сих пор делает разницу.

Я считаю, что Де Дзерби почти заставили временно покинуть итальянский футбол. Сейчас есть два-три клуба, которые могут сделать ставку на него, и я знаю, что он хочет вернуться к нам", – цитирует Карло Retesport.

Напомним, Николини работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 и с 2020 по 2024 годы.

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Карло Николини Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Retesport
Опубликовал: Александр Бураков
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