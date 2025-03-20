Экс-тренер Шахтера: Именно я привел Де Дзерби в Украину

Бывший тренер по физической подготовке и ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини вспомнил о своем периоде работы в донецком клубе.

"Президент хорошо меня знал, понимал, какие у меня были знания о клубе, игроках, философии команды, и доверил мне задачу найти нового тренера.

Именно я привел Де Дзерби в Украину. Жаль, что он не смог завершить тот сезон, ведь через несколько месяцев началось российское вторжение, и все пошло кувырком.

Я остаюсь очень привязанным к украинскому футболу. В "Шахтере" мы привели около сорока бразильцев, и почти все они проявили себя. Нельзя забывать и таких мастеров, как Мхитарян, который до сих пор делает разницу.

Я считаю, что Де Дзерби почти заставили временно покинуть итальянский футбол. Сейчас есть два-три клуба, которые могут сделать ставку на него, и я знаю, что он хочет вернуться к нам", – цитирует Карло Retesport.