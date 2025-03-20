Экс-тренер Шахтера: Именно я привел Де Дзерби в Украину
"Все пошло кувырком" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер по физической подготовке и ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини вспомнил о своем периоде работы в донецком клубе.
"Президент хорошо меня знал, понимал, какие у меня были знания о клубе, игроках, философии команды, и доверил мне задачу найти нового тренера.
Именно я привел Де Дзерби в Украину. Жаль, что он не смог завершить тот сезон, ведь через несколько месяцев началось российское вторжение, и все пошло кувырком.
Я остаюсь очень привязанным к украинскому футболу. В "Шахтере" мы привели около сорока бразильцев, и почти все они проявили себя. Нельзя забывать и таких мастеров, как Мхитарян, который до сих пор делает разницу.
Я считаю, что Де Дзерби почти заставили временно покинуть итальянский футбол. Сейчас есть два-три клуба, которые могут сделать ставку на него, и я знаю, что он хочет вернуться к нам", – цитирует Карло Retesport.
Напомним, Николини работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 и с 2020 по 2024 годы.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Сразу 8 игроков сборной Украины под угрозой дисквалификации на матчи с Бельгией
- Довбик забил 10-й гол в Серии А. ВИДЕО
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех