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Экс-хавбек Динамо: Есть ли смысл украинским клубам выходить в Лигу чемпионов?

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Вопросом на вопрос

Экс-хавбек Динамо: Есть ли смысл украинским клубам выходить в Лигу чемпионов?

instagram.com/sydorchuksergii

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, который сейчас играет за бельгийский "Вестерло", оценил шансы сборной Украины в Лиге наций.

- Есть ли вообще смысл нынешней сборной Украины выходить в дивизион А, проигрывать топ-командам, терять позиции в рейтинге ФИФА или лучше остаться в B и играть с равными соперниками?

- Можно я вам встречный вопрос задам? Если вы смотрите на коэффициенты, есть ли сейчас смысл выходить командам из Украины в Лигу Чемпионов? Если мы боремся за коэффициенты с прагматической точки зрения, то тогда не нужно. А если мы говорим о росте футболистов и росте интереса к футболу, то конечно хочется, чтобы сборная Украины играла в Лиге А.

- Украинцы уже играли в дивизионе А.

- Когда мы в последний раз оказывались в дивизионе А, у нас в группе играли Германия и Испания, интерес к матчам был сумасшедший. Мне кажется, когда ты играешь больше матчей с соперниками топового уровня, ты растешь, ты видишь какие-то моменты, которые ты не увидишь с равными командами. Но если вы хотите зацепиться за очки, то с прагматической точки зрения, конечно, набирать коэффициенты легче там, где легкие соперники. Я же глубоко убежден, что футбол - это не о коэффициентах, - ответил Сидорчук.

Сегодня, 20 марта, "сине-желтые" сыграют первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии. Начало - в 21:45 по Киеву.

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Украина Бельгия Сергей Сидорчук Лига Наций
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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