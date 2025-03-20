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"Тренер не любит, когда...". Сидорчук рассказал о своем положении в Вестерло

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Конкурент пока сильнее

"Тренер не любит, когда...". Сидорчук рассказал о своем положении в Вестерло

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук назвал причины, по которым он не попадает в основной состав команды.

"Решение главного тренера. На моей позиции играет парень, который находится на приличном уровне. В начале сезона, когда я приехал позже после Чемпионата Европы, то думал: сейчас наберу форму и все будет хорошо. Команда собралась, начало чемпионата через 3 недели. Начал набирать форму и получил травму. Это сыграло свою роль.

Тренер не любит, когда футболист пропускает некоторое время и ему надо дополнительно набирать. В этот промежуток времени команда играла прекрасно. Все и сложило картину, тренер увидел, что с этими футболистами он может добывать желаемый результат. Я просто принял это и работаю так же, как и раньше. Ожидаю, когда смогу помочь команде на поле

Говорили ли об этом с коучем? Конечно, диалог есть. Я - немолодой футболист и понимаю, что когда что-то происходит, то ты в чем-то хуже играющего парня. Я спросил, почему, и мне объяснили. Это останется при мне. Я стараюсь исправлять ситуацию, но не так получается, как мне хотелось", - сказал Сергей.

В текущем сезоне Сидорчук отметился двумя ассистами в 12 матчах на клубном уровне, проведя на поле 403 минуты.

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Бельгия Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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