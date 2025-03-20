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Бывший тренер Миная возглавил команду в третьей лиге Чехии

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Но это не Желько Любенович

Бывший тренер Миная возглавил команду в третьей лиге Чехии

Фото - ФК Минай / Автор - невідомий

Новина українською

Аутсайдер третьего по силе дивизиона чемпионата Чехии получил украинского наставника. Как стало известно UA-Футбол, Игорь Дудник, который входил в тренерский штаб Желько Любеновича в "Минае", возглавил "Зноймо". Это первый опыт работы главным тренером для 39-летнего специалиста и старт получается очень тяжелым.

Чешский клуб недавно получил нового президента-инвестора – команду содержит бизнесмен из Ивано-Франковска. Также в клубе выступают пятеро украинских игроков. Однако на этом приятные моменты работы в команде для Дудника заканчиваются. Из-за проблемы с финансированием при правлении бывших боссов команда потеряла часть основных игроков, и теперь заявка на игру "Зноймо" включает 11-х основных футболистов и только четырех "дублеров". То есть, главный тренер не имеет возможности даже по полной воспользоваться футбольными правилами и сделать 5 замен за матч.

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Задача Дудника – попытаться спасти "Зноймо" от понижения в классе. Тогда уже в следующем году клуб получит больше финансирования под задачу выйти во Вторую лигу Чехии. На текущий момент под руководством нового тренера команда провела два матча и в обоих уступила с общим счетом 0:5. После 19-ти сыгранных туров "Зноймо" занимает предпоследнее 17-е место турнирной таблицы, однако от спасительной 14-й строчки их отделяют всего четыре пункта.

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Юрий Дудник ФК Минай эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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