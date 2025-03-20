Селезнев - итальянским журналистам: Оставьте Довбика в покое, и он заставит вас праздновать

Бывший форвард "Днепра" Евгений Селезнев поделился мыслями о нападающем "Ромы" Артеме Довбике в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.

"Я думаю, что главный фактор - это время. Главное - подождать, дать ему время на акклиматизацию и знакомство с итальянским футболом. Он более тактический, чем испанский. Если вы немного подождете, то увидите настоящего Довбика.

У Артема есть все характеристики, чтобы хорошо выступать в вашей лиге. Он быстр, физически силен и умеет атаковать из глубины. Как только он полностью освоится, он начнет забивать пачками. Так же, как он делал это в Испании, он будет делать то же самое в Италии. Через пару лет он станет лучшим бомбардиром.

Это прежде всего вопрос психологии. Мы говорим о чувствительном парне, работяге. Но вы знаете, в Риме это нелегко. На тебя оказывается такое давление, столько ожиданий, ты не знаешь языка и многое другое.

Период в "Днепре"? Было видно, что он усердно работает и уже имеет хороший удар. Он мало говорил, но никогда не жаловался. Он наблюдал, изучал и воровал глазами. И уже тогда было видно, что нужные качества в нем есть. Он сражался, не щадя себя. Звучит банально, но это именно так. Вначале он боролся с нами, не мог найти себе места. Даже там это заняло некоторое время.

Я помню отличное отношение к работе и самопожертвованию. Он один из тех парней, которые удивляют. На тренировках он никогда не хотел проигрывать. Он сражался так, словно это был матч Лиги чемпионов... Теперь я желаю ему сыграть в нем с "Ромой".

Его глаза остались в моей памяти. Холодные, ледяные. Они и сегодня такие же. И вы снова можете увидеть его перед воротами. Но это врожденная черта: либо она у тебя есть, либо ты не можешь ей научиться. Потом, должен сказать, мы не поддерживали связь, но я всегда следил за ним. И я очень рад видеть его сейчас, когда он так далеко поднялся по карьерной лестнице.

Сколько голов Довбик может забить в Италии? Я думаю, что сейчас неправильно судить. Иногда после игр я читаю критику и думаю, что она несправедлива. Он этого не заслуживает. Нелегко сразу добиться успеха. Но голы придут, оставьте его в покое, и он заставит вас праздновать.