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Батагов поднялся в цене, а Степаненко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Турции

Наши за границей

А Зубков остается самым дорогим украинцем в Турции

Батагов поднялся в цене, а Степаненко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Турции

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков чемпионата Турции. Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Так, не изменились ценники на вингера "Трабзонспора" Даниила Сикана и Александра Зубкова – они оцениваются в 6 и 8 млн. евро соответственно.

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А вот цена на центрбека "Трабзонспора" Арсения Батагова выросла на 700 тысяч евро и теперь оценивается в 3,5 млн. евро.

В то же время, сразу два украинских полузащитника потеряли в цене – Тарас Степаненко ("Эюпспор") подешевел на 400 тысяч евро и теперь стоит 1,1 млн, а Александр Петрусенко ("Антальяспор") потерял в цене 300 тысяч и сейчас его стоимость оценивается в 1,2 млн.

Украинцы в чемпионате Турции:

  • Александр Зубков ("Трабзонсор", + 0 миллионов евро, 8 млн);
  • Даниил Сикан ("Трабзонспор", + 0 млн, 6 млн);
  • Арсений Батагов ("Трабзонспор", + 700 тысяч, 3,5 млн);
  • Александр Петрусенко ("Антальяспор", - 300 тысяч, 1.2 млн);
  • Тарас Степаненко ("Эюпспор ", - 400 тысяч, 1.1 млн);
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Тарас Степаненко Трабзонспор (Трабзон) Антальяспор (Анталья) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Петрусенко Эюпсор
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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