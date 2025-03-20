Батагов поднялся в цене, а Степаненко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Турции

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков чемпионата Турции. Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Так, не изменились ценники на вингера "Трабзонспора" Даниила Сикана и Александра Зубкова – они оцениваются в 6 и 8 млн. евро соответственно.

А вот цена на центрбека "Трабзонспора" Арсения Батагова выросла на 700 тысяч евро и теперь оценивается в 3,5 млн. евро.

В то же время, сразу два украинских полузащитника потеряли в цене – Тарас Степаненко ("Эюпспор") подешевел на 400 тысяч евро и теперь стоит 1,1 млн, а Александр Петрусенко ("Антальяспор") потерял в цене 300 тысяч и сейчас его стоимость оценивается в 1,2 млн.

Украинцы в чемпионате Турции: