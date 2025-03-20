Батагов поднялся в цене, а Степаненко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в Турции
А Зубков остается самым дорогим украинцем в Турции
Фото: Trabzonspor
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков чемпионата Турции. Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.
Так, не изменились ценники на вингера "Трабзонспора" Даниила Сикана и Александра Зубкова – они оцениваются в 6 и 8 млн. евро соответственно.
А вот цена на центрбека "Трабзонспора" Арсения Батагова выросла на 700 тысяч евро и теперь оценивается в 3,5 млн. евро.
В то же время, сразу два украинских полузащитника потеряли в цене – Тарас Степаненко ("Эюпспор") подешевел на 400 тысяч евро и теперь стоит 1,1 млн, а Александр Петрусенко ("Антальяспор") потерял в цене 300 тысяч и сейчас его стоимость оценивается в 1,2 млн.
Украинцы в чемпионате Турции:
- Александр Зубков ("Трабзонсор", + 0 миллионов евро, 8 млн);
- Даниил Сикан ("Трабзонспор", + 0 млн, 6 млн);
- Арсений Батагов ("Трабзонспор", + 700 тысяч, 3,5 млн);
- Александр Петрусенко ("Антальяспор", - 300 тысяч, 1.2 млн);
- Тарас Степаненко ("Эюпспор ", - 400 тысяч, 1.1 млн);
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