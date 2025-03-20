Эксперт - про Зинченко: Когда ты не играешь и сидишь на скамейке, ты автоматически подешевеешь

Известный украинский эксперт Сергей Нагорняк дал комментарий касательно обновленных цен Transfermarkt на украинских футболистов из чемпионата Англии .

– Transfermarkt накануне поединков сборных обновил цены на футболистов АПЛ. Украинский защитник Илья Забарный подорожал на 2 миллиона и сейчас стоит 40 миллионов евро.

– Вообще супер. У Забарного прогресс идет только вперед. Дай Бог ему еще долго играть. И на лет 10 в сборной у нас эта позиция закрыта.

– В будущем Илья еще может дорожать?

– Конечно, я думаю, он подорожает. Забарному только надо перейти в топ-клуб. И он сразу подорожает автоматически.

– А в каком топ-клубе вы его видите?

– Я его в "Ливерпуле" видел бы. Он же сказал, что Премьер-лига – самая сильная лига мира и он хотел бы продолжать играть там.

– Тот же Абдукодир Хусанов из "Ланса" перешел в "Ман Сити" и сразу начал играть в основе. Также и Забарный может?

– Да-да. Нужно так. Ему не нужно сидеть и доказывать. Он уже за это время доказал в Англии, что он игрок высокого уровня, который только повышается у него.

– А Александр Зинченко подешевел на 6 миллионов и теперь стоит 22 миллиона евро.

– Понятно, что он подешевел. Когда ты не играешь и сидишь на скамейке запасных, ты автоматически подешевеешь. Да, он вышел в матче Лиги чемпионов в основе и забил гол. Но все равно Зинченко играет вообще мало. И это нормальная реакция рынка.

– Как думаете, еще может быть такое, что Зинченко подорожает?

– Сможет ли он дорожать? Я сомневаюсь. Чтобы дорожать, нужно играть. Не каждая команда может потянуть его контракт. Также английские таблоиды пишут, что у Зинченко шансов мало играть в "Арсенале".

– Получается, надо новую команду искать.

– Мотивация должна быть, чтобы он играл. Когда ты играешь, это совершенно другое.

– Мудрик стоит сейчас 30 миллионов. Если все будет нормально, и Михаил вернется в ближайшее время на поле все=таки, может он дорожать?

– Он молодой парень. Ему всего лишь 24 года. Конечно, Мудрик может дорожать. Но опять же, если все будет нормально, и он начнет играть.

– Максим Таловеров сейчас на слуху. На данный момент украинский защитник "Плимута" 2 миллиона евро стоит. Адекватная цена на него?

– Честно говоря, даже не знаю. Он "Ман Сити" забил в Кубке Англии, но "Плимут" может вылететь из Чемпионшипа. Да, он забил в ворота "Манчестер Сити". Перед этим "Плимут" с Таловеровым в составе обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии. Этой игрой, возможно, он поднял себе цену. Но "Плимут" сейчас замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, занимая 24 место.

– А Егор Ярмолюк из "Брентфорда" стоит 12 миллионов.

– Ярмолюк будет только дорожать. Ему нужно только играть. Он итак уже играет побольше. Но нужно играть, чтобы дорожать.