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Худобяк: Безус на Кипре большая звезда - постоянно о нем спрашивают

Наши за границей
Обновлено

Очень заметная фигура на Кипре, очень популярная

Худобяк: Безус на Кипре большая звезда - постоянно о нем спрашивают

Фото - ФК Омонія / автор невідомий

Новина українською

Игорь Худобяк, который играет за кипрский "Эрмис" из 3-го дивизиона, рассказал о популяности на Кипре хавбека "Омонии" Роман Безус.

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– Это очень заметная фигура на Кипре, очень популярная. Была одна история: мы играли в футволей на пляже в межсезонье этим летом, и дети приехали на экскурсию автобусами. И они просто обступили его, не давали ему прохода, хотели автографы, фото с ним сделать.

– То есть он здесь такая большая звезда?

– Да, "Омония" – большой клуб, все знают. Постоянно меня спрашивают о Безусе, как у него дела.

– Он начинал в "Ворскле" еще как нападающий, но потом трансформировался – сейчас он уже плеймейкер.

– Да, немного опустился ниже, можно сказать, играет в центре поля. У него была тяжелая травма, и он еще не восстановился на все 100 процентов. Думаю, когда он восстановится, сможет играть на своем уровне спокойно.

– Ему 34, в таком возрасте непросто восстанавливаться после травмы.

– Да, очень непросто, особенно после таких травм – был разрыв ахилла у Романа. Но он большой профессионал, очень серьезно отнесся к восстановлению. Он восстановился, только надо еще набрать немножко формы.

– В таком возрасте непросто и новые контракты подписывать, потому что клубы всегда ищут молодых.

– Да, конечно. Это футбольная фишка, это нормально. Но сейчас еще около 4 месяцев до конца чемпионата Кипра. Если он покажет свой уровень, то для него не будет проблемой подписать хороший контракт с хорошим клубом.

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Игорь Худобяк Омония (Никосия)
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Источник:
Асоціація спортивних журналістів України
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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shat1970 (киев)
20.03.2025 в 22:37
почему эту бездарность яРЕМЧУКА вызывают в сборную ? этот уволень мало того что бездарный , так ещё и ленивое быдло имитирущее игру .
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1
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Комментарии 1
shat1970 (киев)
20.03.2025 в 22:37
почему эту бездарность яРЕМЧУКА вызывают в сборную ? этот уволень мало того что бездарный , так ещё и ленивое быдло имитирущее игру .
Ответить
0
1

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