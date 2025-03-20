Худобяк: Безус на Кипре большая звезда - постоянно о нем спрашивают

Игорь Худобяк, который играет за кипрский "Эрмис" из 3-го дивизиона, рассказал о популяности на Кипре хавбека "Омонии" Роман Безус.

– Это очень заметная фигура на Кипре, очень популярная. Была одна история: мы играли в футволей на пляже в межсезонье этим летом, и дети приехали на экскурсию автобусами. И они просто обступили его, не давали ему прохода, хотели автографы, фото с ним сделать.

– То есть он здесь такая большая звезда?

– Да, "Омония" – большой клуб, все знают. Постоянно меня спрашивают о Безусе, как у него дела.

– Он начинал в "Ворскле" еще как нападающий, но потом трансформировался – сейчас он уже плеймейкер.

– Да, немного опустился ниже, можно сказать, играет в центре поля. У него была тяжелая травма, и он еще не восстановился на все 100 процентов. Думаю, когда он восстановится, сможет играть на своем уровне спокойно.

– Ему 34, в таком возрасте непросто восстанавливаться после травмы.

– Да, очень непросто, особенно после таких травм – был разрыв ахилла у Романа. Но он большой профессионал, очень серьезно отнесся к восстановлению. Он восстановился, только надо еще набрать немножко формы.

– В таком возрасте непросто и новые контракты подписывать, потому что клубы всегда ищут молодых.

– Да, конечно. Это футбольная фишка, это нормально. Но сейчас еще около 4 месяцев до конца чемпионата Кипра. Если он покажет свой уровень, то для него не будет проблемой подписать хороший контракт с хорошим клубом.