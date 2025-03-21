Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport

Популярное спортивное издание GiveMeSport составило свой рейтинг наиболее недооцененных футболистов, которые сейчас играют в Английской Премьер-лиге.

Список из 10-ти игроков составлялся с учетом их общих способностей, показанной ими формы, значимости для команды и того, как их видят СМИ и болельщики.

Попал в этот список и защитник сборной Украины и " Борнмута " Илья Забарный, который оказался на 7-м месте в рейтинге.

"Прогресс молодого защитника "Борнмута" Дина Хейсена стал одной из главных тем для обсуждения в этом сезоне, но мы не можем не отметить качественную игру, которую показал его коллега по центру обороны Илья Забарный.

22-летний Забарный является ключевой фигурой для клуба и своей сборной, и он впечатлил своей всесторонней игрой, что помогло "Борнмуту" стать командой, которую не так уже и просто обыграть.

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Несмотря на красную карточку в матче против "Вулвз", перед возвращением в строй Ираола похвалил своего защитника стартового состава. Он заявил, что "его уровень игры был очень высоким" и что команда "скучала по нему" в его отсутствие. И пропустив четыре гола в двух играх и упустив преимущество в два гола против "Тоттенхэма", это утверждение, безусловно, звучит правдоподобно.

Рейтинг наиболее недооцененных игроков АПЛ по версии GiveMeSport: