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Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport

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Интересный список, в который попал и Забарный

Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Популярное спортивное издание GiveMeSport составило свой рейтинг наиболее недооцененных футболистов, которые сейчас играют в Английской Премьер-лиге.

Список из 10-ти игроков составлялся с учетом их общих способностей, показанной ими формы, значимости для команды и того, как их видят СМИ и болельщики.

Попал в этот список и защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный, который оказался на 7-м месте в рейтинге.

"Прогресс молодого защитника "Борнмута" Дина Хейсена стал одной из главных тем для обсуждения в этом сезоне, но мы не можем не отметить качественную игру, которую показал его коллега по центру обороны Илья Забарный.

22-летний Забарный является ключевой фигурой для клуба и своей сборной, и он впечатлил своей всесторонней игрой, что помогло "Борнмуту" стать командой, которую не так уже и просто обыграть.

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Несмотря на красную карточку в матче против "Вулвз", перед возвращением в строй Ираола похвалил своего защитника стартового состава. Он заявил, что "его уровень игры был очень высоким" и что команда "скучала по нему" в его отсутствие. И пропустив четыре гола в двух играх и упустив преимущество в два гола против "Тоттенхэма", это утверждение, безусловно, звучит правдоподобно.

Рейтинг наиболее недооцененных игроков АПЛ по версии GiveMeSport:

  1. Юрриен Тимбер ("Арсенал")
  2. Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем")
  3. Ян Поль Ван Геке ("Брайтон")
  4. Карлос Балеба ("Брайтон")
  5. Льюис Холл ("Ньюкасл")
  6. Илиман Ндиайе ("Эвертон")
  7. Илья Забарный ("Борнмут")
  8. Микель Дамсгор ("Брентфорд")
  9. Льюис Кук ("Борнмут")
  10. Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм")
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Михаил Черныш
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