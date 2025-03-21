Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport
Интересный список, в который попал и Забарный
Getty Images / Global Images Ukraine
Популярное спортивное издание GiveMeSport составило свой рейтинг наиболее недооцененных футболистов, которые сейчас играют в Английской Премьер-лиге.
Список из 10-ти игроков составлялся с учетом их общих способностей, показанной ими формы, значимости для команды и того, как их видят СМИ и болельщики.
Попал в этот список и защитник сборной Украины и "
"Прогресс молодого защитника "Борнмута" Дина Хейсена стал одной из главных тем для обсуждения в этом сезоне, но мы не можем не отметить качественную игру, которую показал его коллега по центру обороны Илья Забарный.
22-летний Забарный является ключевой фигурой для клуба и своей сборной, и он впечатлил своей всесторонней игрой, что помогло "Борнмуту" стать командой, которую не так уже и просто обыграть.
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Несмотря на красную карточку в матче против "Вулвз", перед возвращением в строй Ираола похвалил своего защитника стартового состава. Он заявил, что "его уровень игры был очень высоким" и что команда "скучала по нему" в его отсутствие. И пропустив четыре гола в двух играх и упустив преимущество в два гола против "Тоттенхэма", это утверждение, безусловно, звучит правдоподобно.
Рейтинг наиболее недооцененных игроков АПЛ по версии GiveMeSport:
- Юрриен Тимбер ("Арсенал")
- Морган Гиббс-Уайт ("Ноттингем")
- Ян Поль Ван Геке ("Брайтон")
- Карлос Балеба ("Брайтон")
- Льюис Холл ("Ньюкасл")
- Илиман Ндиайе ("Эвертон")
- Илья Забарный ("Борнмут")
- Микель Дамсгор ("Брентфорд")
- Льюис Кук ("Борнмут")
- Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм")
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