"Не все проходило гладко", - Малиновский рассказал о своем возвращении после травмы
Руслан вернулся после тяжелой травмы
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Украинский хавбек "
"Я чувствую себя хорошо, очень рад, потому что долго ждал этого момента. Моей целью было вернуться и снова играть. Первые два месяца были очень тяжелыми — непросто оставаться сконцентрированным, когда не можешь тренироваться в полную силу. Но я всегда сохранял позитивный настрой и двигался вперед, шаг за шагом. Не все недели проходили гладко, но я не терял концентрации.
После моего возвращения к тренировкам, я увидел высокую конкуренцию — и это очень важно. Все хотят играть, и это поднимает уровень команды. Для тренера это сложная задача — поддерживать этот баланс. Но конкуренция — это не только о технике и тактике, но и о ментальности. Нужно уметь ждать своего шанса и использовать его", - сказал Малиновский в интервью Sky Sport.
Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Дженоа" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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