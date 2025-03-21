Клуб Ла Лиги хотел бы арендовать Мудрика, если его оправдают в допинговом деле
Но дело с допингом затягивается
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "
Испанский клуб ждет решения по делу украинца, и в случае, если игрок будет оправдан, "Севилья" хотела бы арендовать Мудрика летом сроком на год, предложив "Челси" на этот период совместно выплачивать зарплату Мудрика, которая составляет почти 7 миллионов евро.
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Напомним, что нынешний контракт Мудрика с "Челси" действует до конца июня 2031 года.
В этом сезоне Михаил Мудрик успел принять участие в 15 матчах за "Челси" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 5 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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