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Клуб Ла Лиги хотел бы арендовать Мудрика, если его оправдают в допинговом деле

Наши за границей
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Но дело с допингом затягивается

Клуб Ла Лиги хотел бы арендовать Мудрика, если его оправдают в допинговом деле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Севилья" рассматривает вариант с арендой украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, сообщает GOL Digital.

Испанский клуб ждет решения по делу украинца, и в случае, если игрок будет оправдан, "Севилья" хотела бы арендовать Мудрика летом сроком на год, предложив "Челси" на этот период совместно выплачивать зарплату Мудрика, которая составляет почти 7 миллионов евро.

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Напомним, что нынешний контракт Мудрика с "Челси" действует до конца июня 2031 года.

В этом сезоне Михаил Мудрик успел принять участие в 15 матчах за "Челси" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 5 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Севилья Михаил Мудрик
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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