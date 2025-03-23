Худобяк - о жизни на Кипре: Встаю везти детей в школу и вижу: сорван флаг у меня с машины

Бывший полузащитник сборной Украины и львовских "Карпат" Игорь Худобяк рассказал о своей жизни на Кипре, где он выступает за клуб третьего дивизиона "Эрмис".

- Россиян много на Кипре. Сталкиваешься с ними? Возникали ли какие-то напряженные ситуации?

- Да, особенно когда полномасштабное вторжение произошло в феврале 2022 года. Были такие моменты, что мы, украинцы, хотели немножко себе поднять настроение. Флаги цепляли на машины, ездили. Однажды я утром встаю везти детей в школу и вижу: сорванный флаг у меня с машины. Я тогда на камере соседей смотрел, что прям под утро кто-то подъехал и срезал ножиком. Но ничего, мы тогда ставили другие флаги и так пытались поднимать свое настроение.

- Здесь есть также украинская община. Есть ли какое-то общение внутри между украинцами?

- Да, община очень объединилась, после полномасштабного вторжения России особенно. Сейчас, насколько я знаю, около 20 тысяч после вторжения приехали и официально получили документы на Temporary Protection на Кипре. Община увеличивается, и она очень хорошая, особенно в Ларнаке у нас есть прям культурный центр - можно зайти, попить кофе, много украинского интерьера внутри, очень приятная атмосфера там.

- Где-то можно почувствовать немножко украинскую поддержку?

- Да. Можно немножко забыться, что ты на Кипре.

- Украинцы приходят на футбол?

- Когда я играл в "Этникосе" - да, друзья-украинцы приходили на игры, поддерживали, было приятно.