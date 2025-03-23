Лунин вместе с одноклубником может переехать в АПЛ, – E-noticies
Удастся ли подписать хотя бы одного игрока?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации источника, "красные дьяволы" связались с украинским вратарем Андреем Луниным и французским хавбеком Орельеном Чуамени. Оба игрока входят в перечень трансферных целей "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом.
Читайте такжеАндрей Воробей – о Лунине: Пусть Анчелотти думает
Сообщается, что футболистов заинтересовали предложения МЮ и они оба рассматривают отъезд из Мадрида. Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2029-го, а соглашение француза с "королевским клубом" истекает годом ранее.
Андрей в текущем сезоне провел 10 матчей в составе "сливочных", Орельен – 38.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:E-noticies
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Есть что сказать Карло Анчелотти". Украинский тренер проанализировал противостояние Куртуа и Лунина на уровне сборных
- Худобяк - о жизни на Кипре: Встаю везти детей в школу и вижу: сорван флаг у меня с машины
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн