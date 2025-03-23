Лунин вместе с одноклубником может переехать в АПЛ, – E-noticies

По информации источника, "красные дьяволы" связались с украинским вратарем Андреем Луниным и французским хавбеком Орельеном Чуамени. Оба игрока входят в перечень трансферных целей "Манчестер Юнайтед" ближайшим летом.

Сообщается, что футболистов заинтересовали предложения МЮ и они оба рассматривают отъезд из Мадрида. Контракт украинца с "Реалом" действует до лета 2029-го, а соглашение француза с "королевским клубом" истекает годом ранее.

Андрей в текущем сезоне провел 10 матчей в составе "сливочных", Орельен – 38.