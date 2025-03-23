Трубин вошел в список потенциальных трансферов английского гранда

"Манчестер Сити" может подписать вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина, пишет Glorioso 1904.

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"Горожане" и "Челси" интересуются вратарем "Ромы" Мили Свиларом. Команда Энцо Марески ближе к подписанию 25-летнего серба. Если "небесно-голубые" проиграют борьбу за кипера, то будут прорабатывать вариант Б.

"Сити" уже следил за игрой украинца. Основной вратарь команды Эдерсон близок к уходу, что также увеличивает шансы на подписание Анатолия. В текущем сезоне футболист сборной Украины провел 38 матчей на клубном уровне и в 16 встречах совсем не пропустил.