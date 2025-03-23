Клуб АПЛ готов летом оформить трансфер Мудрика, – Todo Fichajes

Футболист "Челси" Михаил Мудрик будет доступен на трансферном рынке в летнее трансферное окно, отмечает Todo Fichajes. МЮ готов воспользоваться возможностью подписания игрока.

Читайте также Мудрик вошел в сборную худших футболистов АПЛ после первого круга

По данным источника, с помощью Мудрика руководство "красных дьяволов" планирует усилить конкуренцию на левом фланге атаки, где после ухода Маркуса Рашфорда остался аргентинец Алехандро Гарначо.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" готов оформить трансфер за 40-50 млн евро. Окончательное решение о подписании Михаила будет принимать главный тренер Рубен Аморим.