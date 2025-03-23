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Клуб АПЛ готов летом оформить трансфер Мудрика, – Todo Fichajes

Наши за границей

Интересный был бы вариант для перезапуска карьеры в Премьер-лиге

Клуб АПЛ готов летом оформить трансфер Мудрика, – Todo Fichajes

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист "Челси" Михаил Мудрик будет доступен на трансферном рынке в летнее трансферное окно, отмечает Todo Fichajes. МЮ готов воспользоваться возможностью подписания игрока.

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По данным источника, с помощью Мудрика руководство "красных дьяволов" планирует усилить конкуренцию на левом фланге атаки, где после ухода Маркуса Рашфорда остался аргентинец Алехандро Гарначо.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" готов оформить трансфер за 40-50 млн евро. Окончательное решение о подписании Михаила будет принимать главный тренер Рубен Аморим.

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Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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Источник:
Todo Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:09
Якась дурниця, думаю, що ніяка команда не буде підписувати, тим більше купувати Мудрика поки не буде рішення суду.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:09
Якась дурниця, думаю, що ніяка команда не буде підписувати, тим більше купувати Мудрика поки не буде рішення суду.
Ответить
0
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