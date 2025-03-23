Клуб АПЛ готов летом оформить трансфер Мудрика, – Todo Fichajes
Интересный был бы вариант для перезапуска карьеры в Премьер-лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Челси" Михаил Мудрик будет доступен на трансферном рынке в летнее трансферное окно, отмечает Todo Fichajes. МЮ готов воспользоваться возможностью подписания игрока.
По данным источника, с помощью Мудрика руководство "красных дьяволов" планирует усилить конкуренцию на левом фланге атаки, где после ухода Маркуса Рашфорда остался аргентинец Алехандро Гарначо.
Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" готов оформить трансфер за 40-50 млн евро. Окончательное решение о подписании Михаила будет принимать главный тренер Рубен Аморим.
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Источник:Todo Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
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vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:09
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