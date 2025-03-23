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Выполняет большой объем работы: Ярмолюк возглавил один из рейтингов АПЛ

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Помогает команде на своей и чужой половине поля

Выполняет большой объем работы: Ярмолюк возглавил один из рейтингов АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины Егор Ярмолюк лидирует по показателю преодоленной дистанции в среднем за матч среди игроков, которые провели не менее 600 минут в этом сезоне АПЛ.

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Экс-футболист "Днепра-1" пробегает в среднем 12,9 км за 90 минут.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Егор провел 22 встречи и заработал 3 предупреждения. Он также появлялся в одном поединке Кубка Англии и трижды сыграл в Кубке лиги. Суммарно в его активе 57 матчей во всех соревнованиях в первой команде "пчел".

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Александр Симченко
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