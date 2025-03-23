Выполняет большой объем работы: Ярмолюк возглавил один из рейтингов АПЛ

Полузащитник "Брентфорда" и сборной Украины Егор Ярмолюк лидирует по показателю преодоленной дистанции в среднем за матч среди игроков, которые провели не менее 600 минут в этом сезоне АПЛ.

Экс-футболист "Днепра-1" пробегает в среднем 12,9 км за 90 минут.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Егор провел 22 встречи и заработал 3 предупреждения. Он также появлялся в одном поединке Кубка Англии и трижды сыграл в Кубке лиги. Суммарно в его активе 57 матчей во всех соревнованиях в первой команде "пчел".