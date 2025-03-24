Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о судьбе защитника Александра Зинченко в " Арсенале ".

"В "Арсенале", по сути, у него один год контракта остался, и нужно что-то думать дальше. По моей информации, сейчас у Зинченко особых вариантов нет. Ни продолжить в "Арсенале" ему не предлагают, ни какой-то другой клуб. "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд… Разве что "Галатасарай" предлагал ему контракт. "Атлетико" и "Боруссия" не готовы платить за него деньги, это вбросы.

По моей информации, Зинченко не готов уходить из "Арсенала", он держится за этот бренд, город Лондон, хорошие финансовые условия", - сказал Бурбас.