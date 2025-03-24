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Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт

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Судя по всему, уходить из Арсенала Алекс не собирается

Журналист: Зинченко держится за бренд Арсенала, за Лондон и хороший контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о судьбе защитника Александра Зинченко в "Арсенале".

"В "Арсенале", по сути, у него один год контракта остался, и нужно что-то думать дальше. По моей информации, сейчас у Зинченко особых вариантов нет. Ни продолжить в "Арсенале" ему не предлагают, ни какой-то другой клуб. "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд… Разве что "Галатасарай" предлагал ему контракт. "Атлетико" и "Боруссия" не готовы платить за него деньги, это вбросы.

По моей информации, Зинченко не готов уходить из "Арсенала", он держится за этот бренд, город Лондон, хорошие финансовые условия", - сказал Бурбас.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 17 матчей, в которых забил 1 гол.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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