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Турецкий гранд серьезно заинтересовался Луниным, - СМИ

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Галатасарай хочет привлечь украинца матчами в Лиге чемпионов

Турецкий гранд серьезно заинтересовался Луниным, - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" начал поиски голкипера, который бы заменил с 38-летнего уругвайского вратаря Фернандо Муслеру, у которого летом заканчивается контракт.

И как пишет местное издание Sporx, турецкий гранд заинтересовался украинским кипером "Реала" Андреем Луниным.

Источник пишет о том, что такой трансфер будет непростым для "Галатасарая", но не невозможным, а руководство клуба готово выделить значительную часть трансферного бюджета на возможный трансфер Лунина.

Турецкий клуб попытается убедить 26-летнего украинского вратаря перейти в команду, используя фактор выступлений клуба в Лиге чемпионов.

Отмечается, что в ближайшее время "Сарай" будет готов начать официальные контакты с "Реалом".

Напомним, что в прошлом году Лунин подписал контракт с испанским клубом. Новое соглашение Андрея с "Реалом" рассчитано до лета 2030 года. Вратарь сборной Украины выступает за "сливочных" с лета 2018 года.

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Реал (Мадрид) Галатасарай (Стамбул) Андрей Лунин
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Источник:
sporx
Опубликовал: Михаил Черныш
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