Турецкий гранд серьезно заинтересовался Луниным, - СМИ
Галатасарай хочет привлечь украинца матчами в Лиге чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" начал поиски голкипера, который бы заменил с 38-летнего уругвайского вратаря Фернандо Муслеру, у которого летом заканчивается контракт.
И как пишет местное издание Sporx, турецкий гранд заинтересовался украинским кипером "
Источник пишет о том, что такой трансфер будет непростым для "Галатасарая", но не невозможным, а руководство клуба готово выделить значительную часть трансферного бюджета на возможный трансфер Лунина.
Турецкий клуб попытается убедить 26-летнего украинского вратаря перейти в команду, используя фактор выступлений клуба в Лиге чемпионов.
Отмечается, что в ближайшее время "Сарай" будет готов начать официальные контакты с "Реалом".
Напомним, что в прошлом году Лунин подписал контракт с испанским клубом. Новое соглашение Андрея с "Реалом" рассчитано до лета 2030 года. Вратарь сборной Украины выступает за "сливочных" с лета 2018 года.
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