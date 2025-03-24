Турецкий гранд серьезно заинтересовался Луниным, - СМИ

Турецкий "Галатасарай" начал поиски голкипера, который бы заменил с 38-летнего уругвайского вратаря Фернандо Муслеру, у которого летом заканчивается контракт.

И как пишет местное издание Sporx, турецкий гранд заинтересовался украинским кипером " Реала " Андреем Луниным.

Источник пишет о том, что такой трансфер будет непростым для "Галатасарая", но не невозможным, а руководство клуба готово выделить значительную часть трансферного бюджета на возможный трансфер Лунина.

Турецкий клуб попытается убедить 26-летнего украинского вратаря перейти в команду, используя фактор выступлений клуба в Лиге чемпионов.

Отмечается, что в ближайшее время "Сарай" будет готов начать официальные контакты с "Реалом".

Напомним, что в прошлом году Лунин подписал контракт с испанским клубом. Новое соглашение Андрея с "Реалом" рассчитано до лета 2030 года. Вратарь сборной Украины выступает за "сливочных" с лета 2018 года.