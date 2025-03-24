"Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика
Проба Б еще не вскрыта
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Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал свежие новости о положительной допинг-пробе вингера "Челси" Михаила Мудрика.
"Есть вопросы, почему так долго не вскрывается проба Б. Из того что я знаю от людей из окружения Мудрика, это большой вопрос для всех, непонятная вещь, ведь это не очень в практике, что так долго дело тянется.
Ну а Мудрик продолжает сейчас вести образ жизни профессионального футболиста, разве что не тренируется с командой. У него график индивидуальных тренировок", - сказал Спиваковский.
Напомним, что о том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно в середине декабря. Сейчас Михаил ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.
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