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"Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика

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Проба Б еще не вскрыта

"Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал свежие новости о положительной допинг-пробе вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"Есть вопросы, почему так долго не вскрывается проба Б. Из того что я знаю от людей из окружения Мудрика, это большой вопрос для всех, непонятная вещь, ведь это не очень в практике, что так долго дело тянется.

Ну а Мудрик продолжает сейчас вести образ жизни профессионального футболиста, разве что не тренируется с командой. У него график индивидуальных тренировок", - сказал Спиваковский.

Напомним, что о том, что Мудрик сдал положительный допинг-тест, стало известно в середине декабря. Сейчас Михаил ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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