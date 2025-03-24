"Он продолжает тренироваться", - свежие новости о допинг-пробе Мудрика

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал свежие новости о положительной допинг-пробе вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Есть вопросы, почему так долго не вскрывается проба Б. Из того что я знаю от людей из окружения Мудрика, это большой вопрос для всех, непонятная вещь, ведь это не очень в практике, что так долго дело тянется.

Ну а Мудрик продолжает сейчас вести образ жизни профессионального футболиста, разве что не тренируется с командой. У него график индивидуальных тренировок", - сказал Спиваковский.