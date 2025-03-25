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Украинец находится на просмотре в клубе, претендующем на повышение в АПЛ

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Прекрасный шанс проявить себя

Украинец находится на просмотре в клубе, претендующем на повышение в АПЛ

Фото - Legioners.ua

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Украинский полузащитник английского "Алвечерча" Эрик Савкин может подписать контракт с клубом Чемпионшипа "Вест Бромвич Альбион".

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Источник сообщает, что 20-летний футболист находится на просмотре в команде "Вест Брома" U-21. Эрик тренируется с коллективом и постепенно привыкает к структуре и требованиям.

Ранее полузащитник выступал в составе U-19 испанской "Патаконы", а также немецких "Фельберта", "Унтеррата" и "Фениксе" (Любек) II. "Алвечерча" представляет Премьер-дивизион Централ в Южной лиге Англии (7-й уровень). Сейчас команда занимает 11-е место. "Вест Бромвич" разместился на 6-й позиции Чемпионшипа и борется за повышение в АПЛ.

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Вест Бромвич Альбион
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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