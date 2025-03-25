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Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона

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Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины, который покинул расположение национальной команды перед матчами против Бельгии в Лиге наций, выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы.

Главный тренер "Плимута" Мирон Муслич сообщил, что Максим Таловеров не сможет доиграть этот сезон до конца, что является серьезной потерей для команды, которая ведет борьбу за выживание в Чемпионшипе.

Известно, что у 24-летнего украинца есть проблемы с коленом. На восстановление ему понадобится около 7-8 недель.

Напомним, Максим Таловеров получил травму в матче 38-го тура Чемпионшипа против "Дерби" (2:3).

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На данный момент "Плимут" идет последним во втором по силе дивизионе Англии, набрав лишь 33 очка после 38 туров.

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Украина Национальная сборная Украины Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
PlymouthLive
Опубликовал: Андрей Журба
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