Украинский легионер английского клуба выбыл до конца сезона
Очень досадные новости
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины, который покинул расположение национальной команды перед матчами против Бельгии в Лиге наций, выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы.
Главный тренер "Плимута" Мирон Муслич сообщил, что Максим Таловеров не сможет доиграть этот сезон до конца, что является серьезной потерей для команды, которая ведет борьбу за выживание в Чемпионшипе.
Известно, что у 24-летнего украинца есть проблемы с коленом. На восстановление ему понадобится около 7-8 недель.
Напомним, Максим Таловеров получил травму в матче 38-го тура Чемпионшипа против "Дерби" (2:3).
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На данный момент "Плимут" идет последним во втором по силе дивизионе Англии, набрав лишь 33 очка после 38 туров.
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