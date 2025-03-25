Реал готов отпустить Лунина за нужную сумму и хочет предложить Куртуа новый контракт
Но сможет ли кто-нибудь заплатить нужную сумму за вратаря
Relevo
Слухи о возможном уходе из "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина появляются в СМИ с некоторой периодичностью. Не так давно кипера сватали в "Манчестер Юнайтед", а
И как пишет Defensa Central, "Реал" в принципе готов отпустить своего резервного вратаря, если получит за него определенную сумму. И эта сумма, по данным источника – 20-25 млн евро.
В том, что "Галатасарай" заплатит такую сумму за вратаря есть сомнения, но поторговаться клубы могут, чтобы прийти к общему знаменателю.
Также издание отмечает, что насильно удерживать Лунина в "Реале" не собираются. Все дело в том, что несмотря на возраст, клуб готов предложить новый контракт 33-летнему Тибо Куртуа, и президент мадридцев Флорентино Перес уже начал прорабатывать этот вопрос.
Напомним, что в прошлом году Лунин подписал контракт с испанским клубом. Новое соглашение Андрея с "Реалом" рассчитано до лета 2030 года. Вратарь сборной Украины выступает за "сливочных" с лета 2018 года.
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