Яремчук подписал личный контракт с adidas. ФОТО
Мечты становятся реальностью, когда ты работаешь над ними каждый день (с)
instagram.com/r.yaremchuk
Форвард "Олимпиакоса" и
Об этом игрок сообщил в Инстаграм, добавив фото с генеральным директором adidas Украина Игорем Мариничем.
"Мечты становятся реальностью, когда ты работаешь над ними каждый день. Сегодня я официально подписал контракт с adidas, и этот шаг – только начало. Никогда не сдавайтесь и следуйте своей цели!" – написал Яремчук.
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