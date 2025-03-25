Яремчук подписал личный контракт с adidas. ФОТО

Форвард "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук объявил о подписании личного контракта с брендом adidas.

Об этом игрок сообщил в Инстаграм, добавив фото с генеральным директором adidas Украина Игорем Мариничем.

"Мечты становятся реальностью, когда ты работаешь над ними каждый день. Сегодня я официально подписал контракт с adidas, и этот шаг – только начало. Никогда не сдавайтесь и следуйте своей цели!" – написал Яремчук.