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Яремчук подписал личный контракт с adidas. ФОТО

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Мечты становятся реальностью, когда ты работаешь над ними каждый день (с)

Яремчук подписал личный контракт с adidas. ФОТО

instagram.com/r.yaremchuk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук объявил о подписании личного контракта с брендом adidas.

Об этом игрок сообщил в Инстаграм, добавив фото с генеральным директором adidas Украина Игорем Мариничем.

"Мечты становятся реальностью, когда ты работаешь над ними каждый день. Сегодня я официально подписал контракт с adidas, и этот шаг – только начало. Никогда не сдавайтесь и следуйте своей цели!" – написал Яремчук.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Adidas
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