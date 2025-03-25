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"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - Таловеров рассказал о своей травме

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Возможно, защитник успеет вернуться до конца сезона

"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - Таловеров рассказал о своей травме

REUTERS/Jason Cairnduff

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Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал о своей травме, из-за которой он может пропустить остаток сезона.

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"Общее состояние такое, что расстроен, хотел помочь сборной и клубу. Сейчас отдаю все силы для восстановления. Через неделю-другую будет более понятно по срокам восстановления.

Речь идет о неделях, а не о месяцах, Слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно более детально по срокам возвращения.

Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении до конца сезона не было бы", – сказал Таловеров.

Напомним, что Таловеров перешел в "Плимут" этой зимой и с того момента отыграл за команду 11 матчей, в которых оформил 2 гола.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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