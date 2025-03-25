"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - Таловеров рассказал о своей травме
Возможно, защитник успеет вернуться до конца сезона
REUTERS/Jason Cairnduff
Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров рассказал о своей травме, из-за которой он может пропустить остаток сезона.
"Общее состояние такое, что расстроен, хотел помочь сборной и клубу. Сейчас отдаю все силы для восстановления. Через неделю-другую будет более понятно по срокам восстановления.
Речь идет о неделях, а не о месяцах, Слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно более детально по срокам возвращения.
Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении до конца сезона не было бы", – сказал Таловеров.
Напомним, что Таловеров перешел в "Плимут" этой зимой и с того момента отыграл за команду 11 матчей, в которых оформил 2 гола.
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