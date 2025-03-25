Батагов получил травму в расположении молодежной сборной Украины

Защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов получил травму в лагере молодежной сборной Украины, из-за чего вынужден был вернуться в Турцию, не приняв участие ни в одном из запланированных матчей команды Унаи Мельгосы.

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Как сообщает турецкий клуб, у игрока было обнаружено повреждение левой верхней внутренней мышцы.

При этом, по данным турецких СМИ, Батагов, вероятно, пропустит по меньшей мере три ближайших матча своей команды. Речь идет о матче Кубка Турции с ФК "Бодрум" (02.04) и поединках местной Суперлиги против "Гезтепе" (29.03) и "Фенербахче" (06.04).

Напомним, что защитник в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Трабзонспор" во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.