Экс-форвард Ромы: Я не вижу, чтобы Довбик участвовал в командной игре. Он должен давать больше

Бывший нападающий "джаллоросси" Сандро Товальери оценил игру Артема Довбика за "волков".

"Нападающего судят по количеству забитых им голов. Скажем так, в этом плане он неплох. Но я не вижу, чтобы он участвовал в командной игре. Он должен давать больше, потому что он дорого стоил".

"Надеюсь, это просто проблема адаптации, как это было в первом сезоне у Джеко. Конечно, он ощущает последствия ситуации в Украине и некоторых травм.

Я хотел бы дать ему один совет: праздновать, когда он забивает, делиться этим моментом радости со своими болельщиками. Это тоже может помочь ему", – предполагает Товальери.