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Экс-форвард Ромы: Я не вижу, чтобы Довбик участвовал в командной игре. Он должен давать больше

Наши за границей
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В Италии снова звучат требования к украинцу

Экс-форвард Ромы: Я не вижу, чтобы Довбик участвовал в командной игре. Он должен давать больше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "джаллоросси" Сандро Товальери оценил игру Артема Довбика за "волков".

"Нападающего судят по количеству забитых им голов. Скажем так, в этом плане он неплох. Но я не вижу, чтобы он участвовал в командной игре. Он должен давать больше, потому что он дорого стоил".

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"Надеюсь, это просто проблема адаптации, как это было в первом сезоне у Джеко. Конечно, он ощущает последствия ситуации в Украине и некоторых травм.

Я хотел бы дать ему один совет: праздновать, когда он забивает, делиться этим моментом радости со своими болельщиками. Это тоже может помочь ему", – предполагает Товальери.

Сандро выступал в "Роме" с 1982 по 1986 годы.

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Источник:
Centro Suono Sport 101.5 FM
Опубликовал: Александр Симченко
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