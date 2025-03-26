Экс-форвард Ромы: Я не вижу, чтобы Довбик участвовал в командной игре. Он должен давать больше
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Бывший нападающий "джаллоросси" Сандро Товальери оценил игру Артема Довбика за "волков".
"Нападающего судят по количеству забитых им голов. Скажем так, в этом плане он неплох. Но я не вижу, чтобы он участвовал в командной игре. Он должен давать больше, потому что он дорого стоил".
"Надеюсь, это просто проблема адаптации, как это было в первом сезоне у Джеко. Конечно, он ощущает последствия ситуации в Украине и некоторых травм.
Я хотел бы дать ему один совет: праздновать, когда он забивает, делиться этим моментом радости со своими болельщиками. Это тоже может помочь ему", – предполагает Товальери.
Сандро выступал в "Роме" с 1982 по 1986 годы.
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