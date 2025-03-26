  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вундеркинд харьковского футбола вернулся к тренировкам в Монреале
В тренде

Вундеркинд харьковского футбола вернулся к тренировкам в Монреале

Наши за границей

Готовится к дебюту

Вундеркинд харьковского футбола вернулся к тренировкам в Монреале

Фото - CF Montreal

Новина українською

Воспитанник харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук, который в начале этого года перешел в "Монреаль", вернулся к тренировкам вместе с командой после повреждения.

В Инстаграме канадской команды, выступающей в MLS, было опубликовано фото с 18-летним украинским футболистом с тренировки накануне матча против "Чикаго Файр", который состоится в ночь на 30-е марта.

Отметим, что игроки "Монреаля" выйдут на следующую игру без своего главного тренера команды Лорена Куртуа, который ранее был уволен. Исполняющим обязанности сейчас работает его экс-ассистент — итальянец Марко Донадел.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Металлист" получил за трансфер Геннадия Синчука около 5 миллионов евро. Контракт украинца с его новым клубом рассчитан до конца 2028 года с возможность продления на еще один год.

По теме
yellow-arrow
Экс-форвард Ромы: Я не вижу, чтобы Довбик участвовал в командной игре. Он должен давать больше
yellow-arrow
Батагов получил травму в расположении молодежной сборной Украины
yellow-arrow
"Речь идет о неделях, а не о месяцах", - Таловеров рассказал о своей травме
Монреаль Геннадий Синчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости