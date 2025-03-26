Вундеркинд харьковского футбола вернулся к тренировкам в Монреале

Воспитанник харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук, который в начале этого года перешел в "Монреаль", вернулся к тренировкам вместе с командой после повреждения.

В Инстаграме канадской команды, выступающей в MLS, было опубликовано фото с 18-летним украинским футболистом с тренировки накануне матча против "Чикаго Файр", который состоится в ночь на 30-е марта.

Отметим, что игроки "Монреаля" выйдут на следующую игру без своего главного тренера команды Лорена Куртуа, который ранее был уволен. Исполняющим обязанности сейчас работает его экс-ассистент — итальянец Марко Донадел.

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Напомним, что "Металлист" получил за трансфер Геннадия Синчука около 5 миллионов евро. Контракт украинца с его новым клубом рассчитан до конца 2028 года с возможность продления на еще один год.