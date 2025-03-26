Зубков: Никогда не позволю в своей жизни допинг и наркотики
Вингер немного рассказал о себе турецким СМИ
instagram.com/trabzonspor
Украинский вингер турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков рассказал о своем характере и отношении к запрещенным веществам.
– Внешне вы всегда выглядите очень спокойным. Проявляется ли эта черта характера, когда вам трудно принимать решения? Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сдаться?
– На самом деле, это зависит от ситуации. Я обычно спокоен, но иногда могу взорваться. Мне 28 лет, и мне нужно сохранять спокойствие. Конечно, у меня тоже были трудные времена, но теперь я контролирую ситуацию и лучше понимаю детали, что мне помогает. Я сделал татуировку, которая символизирует путь, которому я следую в трудные времена: никогда не сдавайся. На самом деле это резюмирует все.
– Чего вы никогда не позволите в своей жизни как профессионального спортсмена?
– Допинг, наркотики... Футболистам определенно следует держаться подальше от подобных вещей. Значение размеренного образа жизни очень велико. Чтобы спортсмен мог жить здоровой жизнью и хорошо концентрироваться, он должен всегда поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме.
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