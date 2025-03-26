Шанс для Лунина? В Реале перед Леганесом не хотят рисковать здоровьем Куртуа

Основной кипер " Реала " Тибо Куртуа может не сыграть в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Леганеса", который состоится в субботу, 29 марта.

Как сообщает авторитетная испанская Marca, тренерский штаб королевского клуба не хочет рисковать здоровьем Куртуа, который еще не до конца восстановился после небольшого повреждения, травму он получил в расположении сборной Бельгии.

Поэтому с большой вероятностью, Карло Анчелотти выпустит на этот поединок украинского кипера Андрея Лунина, который находится в хорошем тонусе после матчей сборных.

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Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв "на ноль".