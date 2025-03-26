"Я был так близок к тому, чтобы стать маленьким героем", - Зубков вспомнил свои самые памятные голы в карьере

Украинский вингер "Трабзонспора" Александр Зубков вспомнил о своих самых памятных забитых голах в карьере.

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Первый из этих голов – в ворота мадридского "Реала" (1:1) в групповом рааунде Лиги чемпионов в 2022 году.

"Да, есть два гола, и я никогда о них не забываю. Один из них — гол, который я забил "Реалу". Представляете, мы ведь еще и играли дома! Мы играем домашний матч против "Реала". Я забил гол в начале второго тайма. На протяжении всего матча мы вели со счетом 1:0. Затем на 95-й или 96-й минуте они забили гол, и мы сыграли вничью. Я был так близок к тому, чтобы стать маленьким героем", - сказал футболист.

Также Зубков отметил мяч, забитый им за сборную Украины Северной Ирландии в 2021 году (1:0), ставший для него дебютным в составе национальной команды. При этом игрок ошибся с итоговым счетом поединка и собственными показателями результативности.