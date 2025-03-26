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Но не все так просто. Польский клуб хочет выкупить контракт перспективного хавбека Динамо

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Антон Царенко проводит хороший сезон за Лехию

Но не все так просто. Польский клуб хочет выкупить контракт перспективного хавбека Динамо

Фото: lechia.pl

Новина українською

Руководство и тренерский штаб польской "Лехии" довольны игрой украинского полузащитника Антона Царенко, который играет в польском клубе на правах аренды из "Динамо".

Как сообщают польские СМИ, "Лехия" хотела бы выкупить контракт игрока, вот только в арендном соглашении права выкупа не прописано.

Тем не менее, летом "Лехия" намерена вступить с "Динамо" в переговоры по 20-летнему игроку. В польскому клубе надеются, что смогут договориться с киевлянами, так как летом 2005 года у Царенко останется год по контракту с украинским клуб, что может повлиять на позицию "Динамо" в переговорном процессе.

В текущем сезоне Царенко провел 21 матч в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
lechia.gda.pl
Опубликовал: Михаил Черныш
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