Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб

В английском "Сандерленде" не рассчитывают на украинского форварда Назария Русина. Как сообщает Sunderland AFC News, летом футболист с большой долей вероятности будет выставлен на трансфер.

Сейчас Назарий выступает в аренде в хорватском "Хайдуке", где также не блещет. Поэтому хорваты летом не будут выкупать контракт игрока и украинец вернется в "Сандерленд".

Впрочем, в английском клубе на украинца также не рассчитывают, поэтому Русину летом придется искать новый клуб.

Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне Русин провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его соглашение с "черными котами" рассчитано до лета 2027 года.