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Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб

Наши за границей
Обновлено

Назарий почти без игровой практики

Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В английском "Сандерленде" не рассчитывают на украинского форварда Назария Русина. Как сообщает Sunderland AFC News, летом футболист с большой долей вероятности будет выставлен на трансфер.

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Сейчас Назарий выступает в аренде в хорватском "Хайдуке", где также не блещет. Поэтому хорваты летом не будут выкупать контракт игрока и украинец вернется в "Сандерленд".

Впрочем, в английском клубе на украинца также не рассчитывают, поэтому Русину летом придется искать новый клуб.

Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне Русин провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его соглашение с "черными котами" рассчитано до лета 2027 года.

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Хайдук (Сплит) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Sunderland AFC News
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
26.03.2025 в 23:05
может летом в металлист1925 перейдет)
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Комментарии 4
hottabych61 (Харьков)
26.03.2025 в 23:05
может летом в металлист1925 перейдет)
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kukarekin (Одесса)
26.03.2025 в 23:04
не хочет играть на фронт
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Don_Benito (Буча)
26.03.2025 в 22:55
Для якогось середняка УПЛ підійде
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xapyga (Запорожье)
26.03.2025 в 22:53
норм вариант, быть дном, еще и весь из себя и бабки за это дают. А говорили Милевский, Алиев....
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