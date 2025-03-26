Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб
Назарий почти без игровой практики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В английском "Сандерленде" не рассчитывают на украинского форварда Назария Русина. Как сообщает Sunderland AFC News, летом футболист с большой долей вероятности будет выставлен на трансфер.
Сейчас Назарий выступает в аренде в хорватском "Хайдуке", где также не блещет. Поэтому хорваты летом не будут выкупать контракт игрока и украинец вернется в "Сандерленд".
Впрочем, в английском клубе на украинца также не рассчитывают, поэтому Русину летом придется искать новый клуб.
Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне Русин провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его соглашение с "черными котами" рассчитано до лета 2027 года.
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