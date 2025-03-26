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Тренер колеблется с выбором. Трубин может не выйти в старте Бенфики на следующий матч чемпионата

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Украинец в последних матчах не был образцом уверенности

Тренер колеблется с выбором. Трубин может не выйти в старте Бенфики на следующий матч чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин может остаться в запасе на матч 24-го тура чемпионата Португалии против "Жил Висенте", сообщает Correio da Manhã.

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По данным источника, главный тренер "орлов" Бруну Лаже колеблется с выбором основного вратаря на матч, и есть большая вероятность, что место в воротах "Бенфики" займет Самуэл Соареш, который неплохо зарекомендовал себя в матчах, в которых ему давали игровое время.

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В то же время, Трубин в своих последних поединках допускал довольно много ошибок и не играл за сборную Украины в матчах Лиги наций против Бельгии.

Окончательное решение Лаже должен принять непосредственно перед матчем.

Матч "Жил Висенте" – "Бенфика" состоится 28 марта.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Опубликовал: Михаил Черныш
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