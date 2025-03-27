Клуб Серии А рассматривает Забарного, как игрока обновленной команды, – TransferFeed

22-летний защитник "Борнмута" Илья Забарный попал в сферу интересов "Милана", сообщает TransferFeed.

Спортивный директор "россонери" Фабио Паратичи лично заинтересован в трансфере украинца. Отмечается, что функционер планирует построить команду, состоящую из молодых футболистов. Источник утверждает, что Илья попал в список главных трансферных целей "красно-черных".

В текущем сезоне Забарный провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах. Еще 8 поединков защитник сыграл в сборной Украины. В СМИ появлялась информация, что клубы АПЛ и ПСЖ интересуются одним из лидеров "Борнмута".