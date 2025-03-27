"Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго
Весна может стать ключевой в принятии решения по поводу будущего форварда
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Греческое интернет-издание сообщает, что в "Олимпиакосе" готовы к прекращению сотрудничества с Романом Яремчуком.
“Что касается центральных нападающих, то Эль-Кааби – основной выбор, равно как и Костулас, тогда как Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения.
У украинца контракт до [30 июня] 2028 года, высокая годовая зарплата (1,5 млн евро и бонусы), поэтому "красно-белые" могут искать другое решение. И все это при условии, что летом "Олимпиакос" не получит серьезного предложения от иностранного клуба по продаже Костуласа", – пишут в Sport24.gr.
Украинский форвард в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 26 матчах.
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