"Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго

Греческое интернет-издание сообщает, что в "Олимпиакосе" готовы к прекращению сотрудничества с Романом Яремчуком.

“Что касается центральных нападающих, то Эль-Кааби – основной выбор, равно как и Костулас, тогда как Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения.

У украинца контракт до [30 июня] 2028 года, высокая годовая зарплата (1,5 млн евро и бонусы), поэтому "красно-белые" могут искать другое решение. И все это при условии, что летом "Олимпиакос" не получит серьезного предложения от иностранного клуба по продаже Костуласа", – пишут в Sport24.gr.