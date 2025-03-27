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"Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго

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Весна может стать ключевой в принятии решения по поводу будущего форварда

"Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Греческое интернет-издание сообщает, что в "Олимпиакосе" готовы к прекращению сотрудничества с Романом Яремчуком.

“Что касается центральных нападающих, то Эль-Кааби – основной выбор, равно как и Костулас, тогда как Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения.

У украинца контракт до [30 июня] 2028 года, высокая годовая зарплата (1,5 млн евро и бонусы), поэтому "красно-белые" могут искать другое решение. И все это при условии, что летом "Олимпиакос" не получит серьезного предложения от иностранного клуба по продаже Костуласа", – пишут в Sport24.gr.

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Украинский форвард в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 26 матчах.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Sport24
Опубликовал: Александр Симченко
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