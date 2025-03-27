"С каждым днем мне здесь комфортнее". Зубков - о своей адаптации в Трабзонспоре
Украинец надеется помочь команде, используя свой опыт
Фото: Trabzonspor
Украинский вингер турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков рассказал об адаптации в турецкой команде.
"Конечно, я чувствую себя прекрасно. Как и любому игроку, мне нужно адаптироваться как можно быстрее. Здесь много иностранных футболистов, но мне также очень помогают турецкие игроки. Шаг за шагом, день за днем я чувствую себя все комфортнее. Я сыграл много матчей в Лиге чемпионов и теперь хочу использовать свой опыт здесь, чтобы внести свой вклад в команду.
Это был долгий процесс перехода. Как только мой агент сообщил мне, что "Трабзонспор" проявляет ко мне интерес, я сразу же отправил сообщение Арсению Батагову и расспросил его обо всем, что касается клуба, его инфраструктуры и полей.
Я раньше слышал, что "Трабзонспор" - большой клуб. Я также знал, что они чемпионы, а это говорит о том, что у клуба большие цели. На протяжении всей своей карьеры я всегда играл на высшем уровне, и это делает меня счастливым. Я хочу продолжить эту традицию и здесь", - резюмировал Зубков.
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