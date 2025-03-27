Зубков: Люди в Трабзоне постоянно предлагают сладости, и я уже набрал вес
Украинский вингер поделился своими впечатлениями о Трабзоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков поделился своими впечатлениями от жизни в Трабзоне.
"Трабзон - очень красивый город, здесь спокойно, и природа замечательная. Мне нравится город, а кебаб и пахлава очень вкусные. Мы с женой нашли одно заведение, где постоянно покупали пирожные и пахлаву.
Люди в Трабзоне очень дружелюбные, они постоянно предлагают мне сладости, и я уже даже немножко набрал вес. Люди в Турции очень гостеприимны, и я хочу ответить на поле их поддержке", - приводит слова Зубкова Gunebakis.
Ранее Зубков рассказал об адаптации в турецкой команде.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Günebakış Haber
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
27.03.2025 в 10:53
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- "Яремчук, вероятно, будет предметом обсуждения": греческое СМИ сомневается, что украинец задержится в Пирее надолго
- На фоне обстрелов Украины. Чиновники УЕФА хотят вернуть Россию в футбол
- Не нужен ни тем, ни другим. Украинцу в Англии летом придется искать новый клуб
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000
Комментарии 1