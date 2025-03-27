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Зубков: Люди в Трабзоне постоянно предлагают сладости, и я уже набрал вес

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Украинский вингер поделился своими впечатлениями о Трабзоне

Зубков: Люди в Трабзоне постоянно предлагают сладости, и я уже набрал вес

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков поделился своими впечатлениями от жизни в Трабзоне.

"Трабзон - очень красивый город, здесь спокойно, и природа замечательная. Мне нравится город, а кебаб и пахлава очень вкусные. Мы с женой нашли одно заведение, где постоянно покупали пирожные и пахлаву.

Люди в Трабзоне очень дружелюбные, они постоянно предлагают мне сладости, и я уже даже немножко набрал вес. Люди в Турции очень гостеприимны, и я хочу ответить на поле их поддержке", - приводит слова Зубкова Gunebakis.

Ранее Зубков рассказал об адаптации в турецкой команде.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Günebakış Haber
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.03.2025 в 10:53
Я даже представить боюсь что после Трабзона стало с его женой...
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
27.03.2025 в 10:53
Я даже представить боюсь что после Трабзона стало с его женой...
Ответить
0
0

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