Зубков: Люди в Трабзоне постоянно предлагают сладости, и я уже набрал вес

Украинский вингер турецкого "Трабзонспора" Александр Зубков поделился своими впечатлениями от жизни в Трабзоне.

"Трабзон - очень красивый город, здесь спокойно, и природа замечательная. Мне нравится город, а кебаб и пахлава очень вкусные. Мы с женой нашли одно заведение, где постоянно покупали пирожные и пахлаву.

Люди в Трабзоне очень дружелюбные, они постоянно предлагают мне сладости, и я уже даже немножко набрал вес. Люди в Турции очень гостеприимны, и я хочу ответить на поле их поддержке", - приводит слова Зубкова Gunebakis.