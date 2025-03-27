Смоляков объяснил, почему пропустил матчи сборной Украины U-21

Защитник молодежной сборной Украины U-21 и американского "Лос-Анджелес" Артем Смоляков рассказал, почему не принял участие в двух товарищеских матчах команды.

Напомним, что сине-желтые сыграли вничью со Словенией (1:1), а затем потерпели поражение от Польши (2:3).

- Скучаю, но мы общались с главным тренером Унаи Мельгосой и пришли к выводу, что мне будет лучше пропустить этот сбор, чтобы адаптироваться на новом месте. У меня много времени ушло на оформление различных документов, обустройство быта - все это требует личного присутствия.

Надеюсь, буду готовиться уже к Евро. Всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Важно за время, оставшееся до турнира, хорошо проявить себя в клубе/

- То есть ты не соглашаешься с теми, кто считает, что отъезд в такие далекие страны может поставить для футболиста крест на выступлениях за сборную?

- Конечно, нет. Здесь на самом деле очень высокий уровень футбола. Практически в каждой команде есть футболисты и с опытом, и с большим мастерством, так что в МЛС конкурентная среда, - сказал Смоляков.

В этом сезоне Смоляков отыграл четыре матча в МЛС, но не отметился результативными действиями.