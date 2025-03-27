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Украинец из MLS: Есть желание сфотографироваться с Месси

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"Лос-Анджелес" встретится с "Интер Майами" в Кубке КОНКАКАФ

Украинец из MLS: Есть желание сфотографироваться с Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины U-21 и "Лос-Анджелес" Артем Смоляков рассказал о будущем матче с "Интер" Майами.

- В Кубке КОНКАКАФ следующий ваш соперник - "Интер" Майами с Месси, Суаресом, Альбой, Бускетсом... Будешь выходить за автографами или играть?

- Честно, есть желание сфотографироваться с Месси после игры. Наверное, любой игрок желает этого или немного поговорить с ним. А вообще, готовясь к матчам, стараюсь не думать об именах, каком-то давлении. Очевидно, что есть понимание важности игры, но стараюсь выходить на поле более раскованным, - отметил Смоляков.

Матч "Лос-Анджелес" - "Интер" Майами состоится 3 апреля и начнется в 06:30 по киевскому времени.

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ФК "Лос-Анджелес" Лос-Анжелес Артем Смоляков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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